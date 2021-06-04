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По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в течение всего периода конфликта на Донбассе, с 14 апреля 2014 по 30 апреля 2021, погибли 152 ребенка (из них 102 мальчиков и 50 девочек) и 146 детей получили ранения (из них 120 мальчиков и 26 девочек). Об этом сообщает Офис омбудсмена. 

Отмечается, что сегодня, 4 июня, Украина впервые на государственном уровне чтит память детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, и отмечает Международный день детей ㅡ невинных жертв агрессии. 

«К большому сожалению, эта болезненная статистика в полной мере не отражает масштабов потерь, которые понесли дети в течение длительного вооруженного конфликта. Невозможность обеспечения государственного контроля за соблюдением прав человека на временно оккупированной территории лишает возможности оценить масштабы проблем, с которыми сталкиваются дети по другую сторону линии разграничения», – говорится в сообщении.

По оперативной информации Национальной социальной сервисной службы Украины, по состоянию на 30.05.2021 количество детей, которые получили статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, составляет 66491 человек. Из них 95 получили такой статус из-за ранения, контузии, увечья.

Напомним, Верховная Рада приняла постановление «О чествовании памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины».

День памяти будет отмечаться ежегодно 4 июня.
ForUm

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