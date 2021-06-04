В Украине ежегодно статуса ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки, получают в среднем 10 тыс. детей.

Как передает УНИАН, об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

«В целом на начало этого года имеем около 70 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки», - констатировала министр.

Она добавила, что из них в семьях воспитываются 64 тыс. детей.

«Каждый год получают статус ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки, в среднем 10 тыс. детей. Наша задача - устраивать в семьи детей больше, чем сиротеет», - сказала Лазебная.

Она также отметила, что в Украине функционирует уже 1 тыс. 236 детских домов семейного типа.

«В приемных семьях и детских домах семейного типа воспитываются более 14,5 тыс. детей», - добавила министр.