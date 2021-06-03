Правительство Чехии утвердило замену 21 посла, в том числе нового главу посольства в Украине Петра Пирунчика, против назначения которого выступали украинские эксперты.

Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет Hospodářské noviny.

«Штаб чешской внешней политики готовит дипломатический обмен, аналогов которому не было уже много лет. 21 посол был отстранен от должности, что составляет пятую часть всех руководителей посольств», - говорится в статье.

Правительство утвердило новых кандидатов для большинства посольств в тайном режиме, как это обычно и происходит. Их назначение еще не подписано президентом Милошем Земаном. По информации издания, МИД уже провел с ним предварительные переговоры по списку кандидатов.

С 2015 года Пирунчик пошел работать в администрацию Земана, где долгое время был аналитиком, а с 2020 года завоевал такое доверие Земана, что вырос до заместителя директора международного департамента. При этом Пирунчик вел именно российское направление в команде действующего президента Чехии, который известен своей приверженностью к Путину и евроскептицизмом.

Согласно источникам издания, список послов является частью соглашений между отдельными заинтересованными группами в правительстве и канцелярии президента Чехии.

Издание Deník N ранее сообщило, что в начале недели правительство одобрило увольнение посла Чехии при ООН в Женеве Петра Гайдушека и посла в Австрии Иваны Червенковой. По словам нескольких дипломатов, Червенкова была отозвана по просьбе Земана, который критиковал ее в 2019 году за предоставление ему недостоверной информации о финансировании школы с чешским языком обучения в Вене.

Чехия, в частности, намерена сменить послов в Германии, Польше, Словении, Дании, Хорватии.

Обмен послами критикуется оппозицией. Депутат от ODS Яна Чернохова охарактеризовала этот шаг как «манипуляцию и игру с чешской дипломатией» со стороны правительства, которое не имеет полного большинства в парламент.

«Я не могу избавиться от ощущения, что это всего лишь попытка в последнюю минуту распространить своих людей и сохранить благосклонность президента на оставшиеся месяцы срока полномочий правительства и возможных переговоров после выборов», - сказала она.