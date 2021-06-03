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В Церкви поддержали инициативы Украинской Православной Церкви по обращению к международному сообществу для защиты прав верующих.

Об этом председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в Телеграм.

«Украинская Православная Церковь выступила с заявлением, в котором она в очередной раз обращает внимание международного сообщества на продолжающееся нарушение прав верующих канонической Церкви. Не прекращаются рейдерские захваты храмов (с 2015 года их было захвачено или незаконно перерегистрировано около 500), часто сопровождающиеся оскорблениями и насилием по отношению к членам общин канонической Церкви. Ограничиваются права религиозных организаций Украинской Церкви, а в СМИ о ней распространяются фейки и материалы, пропитанные откровенной ненавистью», - отметил Владимир Легойда.

По его мнению, обращение УПЦ к международным правозащитным организациям является необходимостью для защиты и реализации прав верующих канонической Церкви в Украине.

«Очень важно, что Украинская Православная Церковь ведет работу по созданию системы защиты своих прав, которая в какой-то мере облегчает оказывающееся на нее давление и привлекает внимание мирового сообщества к положению верующих на Украине. К сожалению, выстраивание такой системы - это необходимость, которая продиктована тем, что украинское государство не только не защищает права канонической Церкви, но во многих случаях его представители на местах эти права попирают», - подчеркнул Владимир Легойда.

Глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ отметил, что православные верующие мира «глубоко сопереживают и молятся о прихожанах Украинской Православной Церкви, находящейся сегодня под ударом».

 
ForUm

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