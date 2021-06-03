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Массированное вооруженное нападение России на Украину возможно в любой момент, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью главному немецкому журналу в сфере безопасности «.loyal».

«Путин сконцентрировал на нашей границе от 100 до 120 тыс. солдат, оснащенных новейшим оружием. Наша армия насчитывает лишь 246 тыс. военных. К сожалению, массированное вооруженное нападение России на Украину возможно в любой момент», - считает он.

По мнению посла, план Путина, как и раньше, заключается в уничтожении Украины как независимого государства.

«Это и есть его безумная цель. Прозападное и демократическое развитие моей родины для Путина - это как бельмо на глазу, потому что это угрожает его тоталитарному и коррупционному режиму», - сказал Мельник.
ForUm

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