Массированное вооруженное нападение России на Украину возможно в любой момент, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью главному немецкому журналу в сфере безопасности «.loyal».

«Путин сконцентрировал на нашей границе от 100 до 120 тыс. солдат, оснащенных новейшим оружием. Наша армия насчитывает лишь 246 тыс. военных. К сожалению, массированное вооруженное нападение России на Украину возможно в любой момент», - считает он.

По мнению посла, план Путина, как и раньше, заключается в уничтожении Украины как независимого государства.

«Это и есть его безумная цель. Прозападное и демократическое развитие моей родины для Путина - это как бельмо на глазу, потому что это угрожает его тоталитарному и коррупционному режиму», - сказал Мельник.