Сотрудники ГУ ГФС в Харьковской области в рамках досудебного расследования в уголовном производстве разоблачили группу лиц в уклонении от уплаты налогов, сборов, сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

Чиновники одного из обществ, в период 2020-2021 годов, используя реквизиты подконтрольных предприятий, наладили схему безосновательного использования реквизитов предприятий-поставщиков для документального оформления операций по приобретению металлолома, который фактически закупали от населения и у предприятий за наличные.

В результате противоправной деятельности группа лиц с использованием указанных СХД уклонились от уплаты налогов и обязательных платежей, что приводит к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.

Льготный налоговый кредит предприятия формировали за счет приобретения фиктивного лимита на регистрацию налоговых накладных у различных рисковых компаний и СХД, с соответствующей номенклатуре, некоторые из них были подконтрольны одной группе лиц.

Члены группы при транспортировке неучтенной наличности использовали GPS-трекеры, которые размещались в тайниках для отслеживания маршрута передвижения курьеров и спецсредства для отстрела резиновых пуль.

Согласно выводу экономического исследования установлено, что в результате противоправной деятельности фигуранта уклонились от уплаты налогов на общую сумму более 8 млн грн.

По результатам санкционированных обысков в офисных и жилых помещениях, промышленной зоны и автотранспорта, которые использовались для противоправной деятельности, обнаружено и изъято черновую финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику, и неучтенные наличные средства в размере более 9 млн грн.

Во время обыска в автомобиле курьера, который вышел из банка с сумками с денежными средствами, нарушитель выстрелил из травматического оружия. Фигурант и его помощник были задержаны. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.