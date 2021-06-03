На таможенном посту «Вадул-Сирет» сотрудники Буковинской таможни прекратили незаконный вывоз из Украины культурных ценностей. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Житель Черновицкой области, направляясь в Румынию, для пересечения границы избрал красную полосу движения.

При осуществлении таможенного досмотра буковинские таможенники обнаружили не заявленную, не задекларированную и скрытую от таможенного контроля статуэтку «Восточный Воин в доспехах», в полный рост, из металла желтого цвета, высотой 55 см.

Согласно заключению эксперта-искусствоведа, обнаруженные марки и открытки подпадают под действие Закона Украины «О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей» от 21 сентября 1999 и могут быть вывезены за пределы таможенной территории Украины на основании свидетельства на право вывоза культурных ценностей.

Никаких разрешительных документов на право перемещения гражданин не предоставил.

По данному факту сотрудники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины, статуэтку – изъяли.