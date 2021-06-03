Лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид объявил президенту Израиля Реувену Ривлину, что договорился несколькими с другими партиями о формировании нового коалиционного правительства Израиля, сообщает в среду газета Times of Israel.

Теперь этой коалиции предстоит заручиться доверием большинства в Кнессете. Издание отмечает, что в данном случае успех еще не гарантирован, так как некоторые разногласия между участниками новой коалиции все же пока сохранились. Ожидается, что переговоры между сторонами продолжатся в ближайшие дни. В этом коалиционном правительстве, если оно увидит свет, не будет участвовать партия «Ликуд» нынешнего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает Интерфакс.

«Я смог сформировать коалиционное правительство», - цитируют СМИ выдержки из заявления Лапида. Также лидер партии «Еш Атид» добавил, что правительство сделает все возможное для объединения всех слоев израильского общества.

Переговоры о коалиционном правительстве шли почти до самого завершения дедлайна: срок мандата Лапида на формирование коалиции истекал в полночь. Он получил мандат от Ривлина на формирование правительства после того, как премьеру Биньямину Нетаньяху не удалось сформировать коалицию. Для того чтобы сформировать правительство, выбранному президентом кандидату необходимо договориться и получить поддержку как минимум 61 депутата из 120 в Кнессете.

Решающую роль на этот раз сыграл лидер партии «Новые правые» Нафтали Беннет, выходец из партии Нетаньяху, заявивший, что готов присоединиться к оппозиционному правительству - без «Ликуда». Позиция Беннета была принципиально важна, так как без него ни Нетаньяху, ни оппозиция не могли создать коалиционное правительство.

Беннет пояснил, что принял такое решение, так как не видит реальной возможности формирования коалиции с партией Нетаньяху «Ликуд» и другими правыми силами.

В Израиле с конца 2019 года длится политический кризис, в ходе которого парламентские выборы проходили четыре раза, но каждый раз Кнессет рано или поздно принимал закон о самороспуске. Из-за пандемии коронавируса разрешение кризиса затянулось примерно на год, тогда политики, которые не хотели работать с Нетаньяху, пошли на этот шаг в условиях экстренного положения.

В марте 2021 года состоялись очередные парламентские выборы. «Ликуд» на них набрал больше всего голосов, однако не смог найти союзников для коалиционного правительства.