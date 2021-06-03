Жюри международной Букеровской премии объявило нынешнего победителя. Им стал Дэвид Диоп с книгой «Ночью вся кровь черная» («At Night All Blood is Black»).

В короткий список премии также вошли:

Марианна Энрикес «Опасность курения в постели» («The Dangers of Smoking in Bed»);

Бенджамин Лабатут «Когда мы перестаем понимать мир» («When We Cease to Understand the World»);

Ольга Равн «Сотрудники» («The Employees»);

Мария Степанова «В память о памяти» («In Memory of Memory»);

Эрик Вуйяр «Война бедных» («The War of the Poor»).

Дэвид Диоп родился в Париже в 1966 году, но вырос в Сенегале. Сейчас он живет во Франции, где преподает литературу XVIII века в Университете По. «Ночью вся кровь черная» - второй роман автора. Его уже перевели на 13 языков.

«В романе «Ночью вся кровь черная» изображена малоизвестная история сенегальцев, которые боролись за Францию ​​на Западном фронте во время Первой мировой войны. Альфа Ндиайе и Мадемба Диоп – двое из многих сенегальцев, которые воевали во время войны под французским флагом. Каждый раз, когда капитан Арман дает свисток, они выбираются из окопов, чтобы атаковать голубоглазого врага. Но однажды Мадембу смертельно ранен, и без своего друга, своего более чем брата, Альфа остается один среди жестоких окопов, вдали от всего, что он знает и ценит. Он бросается в бой с новой силой, но вскоре начинает пугать даже своих товарищей по оружию», - говорится в описании книги на сайте Букеровской премии.

В прошлом году победителем международного «Букера» стала голландская писательница Марике Лукас Риневелд с романом «Дискомфорт вечера».

Международную Букеровскую премию вручают с 2005 года авторам, произведения которых были переведены на английский язык и опубликованы в Соединенном Королевстве и Ирландии. До 2015 года победителей объявляли один раз в два года, затем - ежегодно.

Книге-победителю присудят также денежное вознаграждение в 100 тыс. фунтов, которую поровну разделят между автором и переводчиком.