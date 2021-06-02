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Экологи из немецкого общества Deutsche Umwelthilfe (DUH) подали очередную жалобу на «Северный поток 2» в федеральное ведомство по судоходству и гидрографии BSH, регулятор ее проверяет, но работы по строительству газопровода не приостановлены, сообщила Интерфаксу представитель BSH.

«Они опротестовали разрешение на строительство с мая по сентябрь, выданное в 2018 году. Мы проверим заявление и примем решение. Работы не приостановлены», - сказала собеседница агентства.

Разрешения на строительство «Северного потока 2» действуют на разные времена года - отдельно на период с сентября по май, отдельно - с мая по сентябрь. Сейчас разрешение на строительство с сентября по май не действует из-за другой жалобы экологов, ее рассматривает суд в Гамбурге. Но в BSH воспользовались возможностью выдать отдельное разрешение на прокладку двух километров газопровода в немецкой исключительной экономической зоне.

По данным DUH, в немецких водах еще должны быть проложены в общей сложности 14 километров газопровода. В последние дни корабль - трубоукладчик «Фортуна» уложил два километра трубы, теперь судно должно вернуться в датские воды и продолжить там работу над газопроводом вместе с более современным трубоукладчиком «Академик Черский». Работы на немецкой территории возобновятся позднее, отмечает DUH.
ForUm

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