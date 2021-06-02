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Сегодня под стенами украинского парламента прошел многотысячный митинг против распродажи украинской земли. Граждане Украины пришли, чтобы открыто сказать свое решительное "НЕТ" произволу Зе-власти, которая разрушает экономический суверенитет, транжирит национальные богатства, разоряет фермеров и уничтожает украинское село. 

В отличие от Зе-команды люди считают, что земля должна принадлежать народу, а не транснациональным корпорациям. Власть обязана остановить разграбление земли и отказаться от своей антинародной политики, которую проводит в угоду внешним кредиторам. Прекратить подыгрывать земельным спекулянтам и провоцировать социальные конфликты в украинском обществе. 

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет о полной поддержке справедливых требований протестующих. С самого начала мы отстаивали конституционные права украинских граждан на землю, защищали достояние и будущее нашей страны. И сейчас продолжаем бороться за то, чтобы остановить земельную аферу.

Мы опротестовали продавленные властью "земельные законы" в Конституционном Суде. В ближайшее время начнется рассмотрение этого дела, за которым будет следить вся страна. Мы требуем от власти отказаться от запугивания и политического давления на судей. А после вынесения решения Суда – безоговорочно его выполнить. 

Вместе с вышедшими на улицу украинскими гражданами мы говорим – руки прочь от народной земли!
ForUm

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