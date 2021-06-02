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В Европейском Союзе по состоянию на 2 июня от коронавируса полностью вакцинировали 80 млн жителей из примерно 500-миллионного населения блока.

Об этом рассказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает «Европейская правда».

«На сегодня мы сделали 250 млн прививок в ЕС. И более 80 млн европейцев на это время полностью вакцинированы», - написала она в своем Twitter.

«Мы идем к нашей цели: доставить достаточно доз, чтобы вакцинировать 70% взрослого населения ЕС в июле», - добавила фон дер Ляйен.

 
ForUm

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