В Европейском Союзе по состоянию на 2 июня от коронавируса полностью вакцинировали 80 млн жителей из примерно 500-миллионного населения блока.

Об этом рассказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает «Европейская правда».

«На сегодня мы сделали 250 млн прививок в ЕС. И более 80 млн европейцев на это время полностью вакцинированы», - написала она в своем Twitter.

«Мы идем к нашей цели: доставить достаточно доз, чтобы вакцинировать 70% взрослого населения ЕС в июле», - добавила фон дер Ляйен.