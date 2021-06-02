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На матче Чемпионата мира по хоккею в Риге между сборными России и Беларуси, который состоялся 1 июня, присутствовал только один болельщик, пишет Sports.ru.

Комментатор «Матч ТВ» Роман Скворцов сообщил, что на игру продано два билета. На трибунах присутствует один болельщик.

Зрители могут посещать матчи чемпионата мира с 1 июня.

Оргкомитет турнира допустил максимальную вместимость стадиона «Олимпийский спортивный центр» – 1058 зрителей.
ForUm

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