На матче Чемпионата мира по хоккею в Риге между сборными России и Беларуси, который состоялся 1 июня, присутствовал только один болельщик, пишет Sports.ru.

Комментатор «Матч ТВ» Роман Скворцов сообщил, что на игру продано два билета. На трибунах присутствует один болельщик.

Зрители могут посещать матчи чемпионата мира с 1 июня.

Оргкомитет турнира допустил максимальную вместимость стадиона «Олимпийский спортивный центр» – 1058 зрителей.