Патчи стали популярными, так как помогают быстро снять усталость и придать лучшего вида зоне вокруг глаз за короткое время. Посмотреть и приобрести можно патчи под глаза по ссылке https://www.watsons.ua/ru/kosmetika-dlya-litsa/kosmeticheskie-maski/patchi-pod-glaza/
Рекомендации по использованию патчей
- Наносить следует на предварительно очищенную кожу отступая несколько миллиметров от самого глаза для не попадания жидкости в глаз.
- Для лучшего впитывания полезных веществ с патчей рекомендуется делать легкий массаж кончиками пальцев перед применением.
- Прикладывать можно как широкой стороной к носу, для охвата большего участка под глазами, так и узкой частью к носу, для работы над мимическими морщинами.
- Не передерживать больше двадцати минут, чтобы не получить обратный эффект.
- Не допускать перепадов температуры, поэтому патчи нужно хранить в холодильнике.
- Пользоваться лопаткой, а не руками при извлечении из упаковки, чтобы не допускать микробы в эссенцию.
- Не допускать повторного нанесения использованного продукта, так как такой патч будет неэффективным и бесполезным.
- Клеить патчи можно не только под глаза, а на места где есть проблемы с изгибами, например в зону между носом и губами.
- Для улучшения эффекта после применения патчей можно использовать увлажняющий крем для зоны вокруг глаз.
Виды патчей
- Патчи для омоложения - разглаживают морщины возле глаз.
- Патчи для дренажа - устраняют отечность вокруг глаз.
- Патчи для осветления - убирают темные круги под глазами.
- Патчи для тонизирования - увлажняют и придают тонус коже вокруг глаз.
Составляющие патчей
- Пептиды - ускоряют процессы синтеза коллагена кожи.
- Пантенол - помогает заживлению и регенерации.
- Аллантоин - смягчает кожу и стимулирует ее омоложение.
- Экстракты растений - мгновенно впитываются в кожу и дают результат.
- Рутин – стабилизирует стенки капилляров, для ускорения впитывания веществ из патчей.
Разновидности ингредиентов в патчах
- Патчи с кофеином - помогают снять отечность.
- Патчи с ретинолом - устраняют мелкие заломы кожи.
- Патчи с водорослями - богатые на аминокислоты, которые снимают следы усталости.
- Патчи с коллоидным золотом - запускают процессы регенерации, а также выравнивают тон кожи.
- Патчи с экстрактом цитрусовых - активно борются с темными кругами.
- Патчи с зеленым чаем - убирают припухлость, а также способствуют выводу токсин с кожи.
- Патчи с экстрактом розы - обеспечивают увлажнение и тонизацию, а также омолаживающий эффект.
- Патчи с экстрактом жемчуга - помогают с обновлением кожи и ее осветлением.
- Патчи с экстрактом клубники - нейтрализует синяки под глазами и улучшает цвет кожи.
- Патчи с экстрактом гинкго билоба - уменьшает купероз и осветляет тон кожи.
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