также в разделеОбзоры
Лучшие аудио-курсы английского для начинающих с нуля 16
Все про финал лиги Чемпионов 2020/2021 35
5 причин купить электросамокат 24
Изготовление памятников на могилу из гранита от Гранкарпром 30
Выравнивание зубов брекетами у подростков и взрослых 20
Как выбрать женские туфли? 75
Как разработать дизайнерский проект для ванной комнаты? 14
Пороги на авто: функции, виды, критерии выбора 19
Как выбрать микшерный пульт? 167
Особенности жилого комплекса Бульвар Фонтанов 35
Цена вопроса: сколько стоит поставить брекеты 37
Значимость компании "Евротерминал" в контексте развития инфраструктуры Одесского порта 85
Почему рекомендуется снять в аренду квартиры в Новопечерских Липках 36
Как одеваться в стиле аниме 64
iPhone 12 став доступнішим в Україні: купуй якісні девайси по доступній ціні 29
Доставка из Китая. Морем или небом? 39
Зачем нужен и как выбрать ингалятор 45
Как автоматически получить деньги в сервисе кредитования LoviLave 34

Патчи стали популярными, так как помогают быстро снять усталость и придать лучшего вида зоне вокруг глаз за короткое время. Посмотреть и приобрести можно патчи под глаза по ссылке https://www.watsons.ua/ru/kosmetika-dlya-litsa/kosmeticheskie-maski/patchi-pod-glaza/

Рекомендации по использованию патчей

  • Наносить следует на предварительно очищенную кожу отступая несколько миллиметров от самого глаза для не попадания жидкости в глаз. 
  • Для лучшего впитывания полезных веществ с патчей рекомендуется делать легкий массаж кончиками пальцев перед применением. 
  • Прикладывать можно как широкой стороной к носу, для охвата большего участка под глазами, так и узкой частью к носу, для работы над мимическими морщинами.
  • Не передерживать больше двадцати минут, чтобы не получить обратный эффект.
  • Не допускать перепадов температуры, поэтому патчи нужно хранить в холодильнике.
  • Пользоваться лопаткой, а не руками при извлечении из упаковки, чтобы не допускать микробы в эссенцию.
  • Не допускать повторного нанесения использованного продукта, так как такой патч будет неэффективным и бесполезным.
  • Клеить патчи можно не только под глаза, а на места где есть проблемы с изгибами, например в зону между носом и губами.
  • Для улучшения эффекта после применения патчей можно использовать увлажняющий крем для зоны вокруг глаз. 

 

Виды патчей

  • Патчи для омоложения - разглаживают морщины возле глаз.
  • Патчи для дренажа - устраняют отечность вокруг глаз.
  • Патчи для осветления - убирают темные круги под глазами.
  • Патчи для тонизирования - увлажняют и придают тонус коже вокруг глаз. 

Составляющие патчей

  • Пептиды - ускоряют процессы синтеза коллагена кожи.
  • Пантенол - помогает заживлению и регенерации.
  • Аллантоин - смягчает кожу и стимулирует ее омоложение.
  • Экстракты растений - мгновенно впитываются в кожу и дают результат.
  • Рутин – стабилизирует стенки капилляров, для ускорения впитывания веществ из патчей. 

Разновидности ингредиентов в патчах

  • Патчи с кофеином - помогают снять отечность.
  • Патчи с ретинолом - устраняют мелкие заломы кожи.
  • Патчи с водорослями - богатые на аминокислоты, которые снимают следы усталости.
  • Патчи с коллоидным золотом - запускают процессы регенерации, а также выравнивают тон кожи.
  • Патчи с экстрактом цитрусовых - активно борются с темными кругами.
  • Патчи с зеленым чаем - убирают припухлость, а также способствуют выводу токсин с кожи.
  • Патчи с экстрактом розы - обеспечивают увлажнение и тонизацию, а также омолаживающий эффект.
  • Патчи с экстрактом жемчуга - помогают с обновлением кожи и ее осветлением.
  • Патчи с экстрактом клубники - нейтрализует синяки под глазами и улучшает цвет кожи.
  • Патчи с экстрактом гинкго билоба - уменьшает купероз и осветляет тон кожи.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7