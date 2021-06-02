В Украине 80% поступающих выбирают высшее образование, и только 20% - идут в учреждения профессионального. Об этом заявил заместитель министра образования Игорь Гарбарук, сообщает пресс-служба Минобразования.

По его словам, до 70% европейской молодежи после выпуска из школы получает профессию, а уже дальше решает, продолжать учебу идти работать. Он подчеркнул, что Украине нужно ориентироваться на этот опыт, ведь украинский рынок труда остро нуждается в специалистах с профессиональным образованием.

«С 2016 года в какой-то части, особенно 2 последних года, ситуация со сферой профессионального образования начала меняться. На уровне государства, на уровне политических коммуникаций, начали менять отношение к профессиональному образованию», - отметил Гарбарук.

Он также рассказал о результатах модернизации профтехзаведения. Например, за средства государственного бюджета уже создано около 200 учебно-практических центров. Они позволяют администрациям не только улучшать качество подготовки учащихся, но и зарабатывать дополнительные средства.

Создание учебно-практического центра позволяет учреждению профессионального образования улучшить подготовку учащихся и стать более привлекательными для поступающих, проводить учебные курсы для взрослых или повышение квалификации для работающих специалистов и так далее.