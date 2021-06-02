По состоянию на 7:00 2 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 50 населенных пунктов в 3 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, в Днепропетровской области обесточены 38 населенных пунктов, Донецкой - 6 и Запорожской - 6.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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