Бывшая заместитель главы МИД и экс-советница председателя правления Нафтогаза Елена Зеркаль считает, что США поставили «на паузу» санкции по «Северному потоку-2» и не исключает возможности их возобновления.

Такое мнение она высказала в интервью «Европейской правде».

«Я думаю, что они (США. - Ред.) санкции не вычеркнули. Сняли санкции временно как возможность применения к консорциуму и к председателю этого консорциума. Это не значит, что их нельзя восстановить в любой момент», - сказала Зеркаль.

В то же время Зеркаль отметила, что в Германии нет инструментов для введения моратория на «Северный поток-2». Она убеждена, что санкции США являются единственным инструментом, способным остановить достройку «Северного потока-2».

«Потенциально даже «Газпром» может попасть под санкции», - отметила Зеркаль, объяснив, что США могут ударить по финансированию, кредитным линиям и возможности получения дополнительных выходов на биржу для российского монополиста.

Зеркаль считает, что решить судьбу «Северного потока-2» могут будущие встречи президента США с президентами Украины и России.

Как известно, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора «Северного потока-2» - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Президент США объяснил свое решение не применять санкции к ключевой компании-участнице строительства российского газопровода «Северный поток-2» тем, что проект уже фактически достроен, а также - нежеланием навредить отношениям с Европой.

При этом США ввели санкции против четырех российских компаний и 13 судов, связанных со строительством газопровода «Северный поток-2».