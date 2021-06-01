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Украинская Православная Церковь продолжает оставаться крупнейшей конфессией в Украине и насчитывает 12 406 религиозных организаций в своем составе. 

Фото: УПЦ

Об этом говорится в отчете Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести.

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине зарегистрировано 37 049 религиозных общин, из них треть относится к УПЦ.

В ПЦУ религиозных общин насчитывается почти вдвое меньше – 7 188, из них 457 недействующих. В отчете не указывается, что значительная часть приходов до сих пор юридически находятся в составе УПЦ КП и УАПЦ.

Третья по величине – Украинская Греко-Католическая церковь насчитывает 3 670 религиозных общин.

Кроме этого, в Украине зарегистрировано 215 монастырей, принадлежащих Украинской Православной Церкви (40% от общего количества), в которых подвизается 4 681 монахов и монахинь (70% от всего монашества). В ПЦУ – 79 монастырей, за которыми закреплено 233 монаха.

Также в отчете отмечается, что в УПЦ: 10 510 священнослужителей; 18 духовных учебных заведений, в которых на стационаре учится 1 479 студентов, а на заочной форме – 2 454. Украинская Православная Церковь имеет в своем составе 4 085 воскресных школ и одну общеобразовательную.

По данным ГЭСС, в УПЦ по состоянию на начало 2021 года работало 135 средств массовой информации, из них – 86 печатных, 7 – аудиовизуальных, 43 – электронных.
ForUm

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