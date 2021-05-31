также в разделеРелигия
Верующие УПЦ начали 450-километровое паломничество на велосипедах из Киева в Почаев 9
В УПЦ рассказали о преимуществах обучения в православных школах 10
Священники Винницкой епархии УПЦ передали гуманитарную помощь воинам ООС 10
УПЦ сделала резонансное заявление международному сообществу 10
В УПЦ заявили, что верующие хотят быть в Церкви Христовой, а не в политическом институте 9
В РПЦ считают, что Патриарх Варфоломей поднял тему Абхазии, чтобы оправдать свои действия в Украине 17
В Изюмской Центральной городской больнице освятили новый храм УПЦ 16
Под Одессой более 4 тыс чел собрались на семейный фестиваль УПЦ 29
Большая благотворительная акция УПЦ: 200 детей из разных уголков Украины прибыли в Лавру на гала-концерт 80
На Ровенщине освятили новый храм УПЦ вместо захваченного ПЦУ 32
В Бердичеве освятили новый храм УПЦ 16
Митрополит Антоний объяснил смысл слов «возлюбить ближнего, как самого себя» 125
Митрополит УПЦ рассказал о духовном смысле притчи о самарянке 53
В УПЦ обеспокоены ростом подростковых суицидов в Украине 97
Священник УПЦ рассказал как вдохновиться на добрые дела 327
Митрополит Онуфрий рассказал, как научиться переносить жизненные трудности 14
В больницу Северодонецка УПЦ передала медикаменты 23
Епископ УПЦ объяснил, почему животных нельзя называть православными именами 15

Благочестивая традиция предполагает вкушение просфоры вместе со святой водой натощак, до употребления другой пищи.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Практика принадлежит к области личного благочестия и благоговения человека. Верующие обычно стараются вкушать просфору вместе со святой водой каждый день натощак, если, конечно, не планируют в этот день причащаться. Но при этом мы не можем категорически заявлять, что это является правилом, обязательным для всех», - объяснил Андрей Музольф.

По его словам, сам вопрос вкушения просфоры натощак также не является абсолютно категоричным. «Если мы отказываемся от употребления святыни (а именно святыней является как святая вода, так и просфора) только по той причине, что мы уже что-то съели, то поступаем неправильно. В Типиконе, то есть книге, регулирующей совершение богослужения в Православной Церкви, есть такое замечание относительно вкушения в пищу Крещенской святой воды: «Известно же буди всем о святей воде: яко неции суть отлучающе себе от святыя воды вкушения ради, не добре творят: ибо благодати ради Божия дана бысть на освящение миру, и всей твари» (Типикон, Указания на праздник Крещения Господня)», - продолжил преподаватель КДАиС.

Он отметил, что таким образом, вкушение святой воды, а значит, в принципе, и просфоры, возможно и не только натощак, ведь «не входящее оскверняет человека, а исходящее из него» (см. Мк. 7:15). 

«Если мы будем чисто механически употреблять с утра натощак святую воду и просфору, но при этом не будем отдавать себе отчет в том, для чего мы это делаем и зачем это нам нужно, пользы от вкушения святыни не получим. И наоборот, если мы с правильным внутренним расположением примем в пищу просфору, даже несмотря на то, что уже в этот день что-то съели, думаю, ничего плохого в этом не будет. Но стоит стараться, чтобы наше «разумение» вседозволенности не профанировалось», - подытожил Андрей Музольф. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима/осень
7107 грн.
9
Теги