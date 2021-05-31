В рамках недавно начатого трехстороннего формата усиленного сотрудничества по европейской интеграции между Украиной, Грузией и Молдовой главы правительств стран Ассоциированного трио подписали совместное обращение в адрес президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен с просьбой разработать механизм передачи вакцины ЕС для инициативы «Восточного партнерства» по тому же принципу, который недавно был применен в страны Западных Балкан, сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что такой подход в сочетании с другими усилиями стран-партнеров помог бы избежать проблем нехватки вакцины и обеспечить ее необходимое количество в разумные сроки.

Страны Ассоциированного трио убеждены, что только объединенные усилия всех партнеров помогут восстановить равновесие в темпах вакцинации в государствах-членах и странах партнерах, что в свою очередь будет способствовать скорейшему преодолению вызванной пандемией COVID-19 эпидемиологической кризиса.

Напомним, 17 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, исполняющий обязанности премьер-министра, министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Аурелиу Чокой и вице-премьер-министр, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани подписали меморандум о начале усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции (Ассоциированное трио)