В Киеве в ближайшие часы ожидается сильная гроза, которая не утихнет до конца суток 30 мая. В связи с этим в городе объявлен I (желтый) уровень опасности. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери», - говорится в сообщении.

В связи с ухудшением погодных условий департамент муниципальной безопасности КГГА просит киевлян немедленно информировать экстренные службы города в случае, если кто-то травмируется, упадет дерево или ветви, вода подтопит дороги или тротуары.

В случае сильных осадков в Киеве на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная коммунальная спецтехника.

Чиновники уточнили, что для ликвидации последствий непогоды у Киевавтодора есть 73 единицы спецтранспорта и спецсредств. В частности, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции.

Напомним, погода в Карпатах 30 мая значительно ухудшилась. В горах идет снег, а температура воздуха +1.