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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно женился на своей девушке Кэрри Саймондс спустя всего шесть дней, как пара объявила официальную дату церемонии — 30 июля 2022 года.

Об этом сообщает Daily Mail.

Журналисты сообщают, что Джонсон и Саймондс обвенчались в католическом Вестминстерском соборе в окружении близких друзей и членов семьи.

По данным издания, пара соблюдала правила карантина, согласно которым на свадьбах может присутствовать максимум 30 человек. Список гостей держится в тайне.

Британское издание отмечает, что ранее один из гостей сообщил, что официальная дата свадьбы в 2022 году является выдумкой. Отмечается, что о тайной церемонии не знали даже сотрудники премьер-министра в его резиденции на Бейкер-стрит.

 
ForUm

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