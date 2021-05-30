Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно женился на своей девушке Кэрри Саймондс спустя всего шесть дней, как пара объявила официальную дату церемонии — 30 июля 2022 года.
Об этом сообщает Daily Mail.
Журналисты сообщают, что Джонсон и Саймондс обвенчались в католическом Вестминстерском соборе в окружении близких друзей и членов семьи.
По данным издания, пара соблюдала правила карантина, согласно которым на свадьбах может присутствовать максимум 30 человек. Список гостей держится в тайне.
Британское издание отмечает, что ранее один из гостей сообщил, что официальная дата свадьбы в 2022 году является выдумкой. Отмечается, что о тайной церемонии не знали даже сотрудники премьер-министра в его резиденции на Бейкер-стрит.
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