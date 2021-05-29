Пример святых – рецепт вдохновения к добродетельной жизни.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Гавриленко для портала «Православная жизнь».

Священник напомнил, что новомученики щедро раздавали милостыню, занимались проповеднической и миссионерской деятельностью, на компромиссы с совестью не шли еще до кабинета следователя, учились любить Бога всем сердцем до лагеря или расстрела.

«Мученица Татьяна Гримблинт с 15 лет дала обед верности Богу, а через несколько лет уже был первый арест за добрые дела. Она в тюрьмы, ссылки и лагеря слала передачи и деньги, поддерживала словом, письмами и стихами. На пожелания, чтобы она лучше оделась и поела, чем посылать деньги кому-то, она отвечала, что вы можете тратить деньги на красивую одежду и на сладкий кусок, а я предпочитаю поскромнее одеться, попроще поесть, оставшиеся деньги послать нуждающимся в них. Попадала в тюрьмы за дела милосердия в 1923, 1925, 1927 и 1931 годах», — приводит пример священник.

«В житии первого новомученика-архиерея Киевского митрополита Владимира (Богоявленского) поражает охват служения архипастыря. На всех кафедрах, где ему привелось служить, он устраивал столовые, чайные для бедных, учреждал общества трезвости. Во время эпидемии холеры лично посещал холерные бараки, участвовал в просвещении народа – печатал в газетах как можно с медицинской стороны уберечься от болезни. Просветительская деятельность была для него первостепенной задачей. Он же помог в основании известной своими делами милосердия Марфо-Мариинской обители», - продолжил отец Андрей.

Священник подчеркнул, что нищелюбие – это отличительная черта христианина. «Наш Бог повелевал апостолам из пожертвованной Ему и ученикам суммы выделять средства для нищих», - сказал он.

«Священномученик Андроник, архиепископ Пермский все средства жертвовал на помощь беднякам, одевался просто, никогда не носил шёлковых ряс. Его жизнь была образцом древнего благочестия. В постные дни питался одними овощами, в скоромные — обходился малым количеством пищи, а в последние дни страстной седмицы употреблял в пищу только просфору и чай. Накануне дня, когда ему должно было совершать литургию, владыка почти не спал, всю ночь простаивая на молитве», - рассказывает священник.

Он подчеркнул, что нужно было иметь большое мужество, чтобы служить Богу в то страшное время.

«Священномученик Аркадий, епископ Лубенский, викарий Полтавский организовал Православное Братство, которое осуществляло практическую помощь бедным и больным. Тут обучали детей, хоронили умерших, занимались благотворительностью. Он всю свою священническую жизнь побуждал он к нищелюбию и жертвенности. Однажды он вышел из Житомира в сапогах, а в Киев пришёл уже в лаптях», - приводит еще один пример священник.

По словам иерея Андрей Гавриленко, новомученики дают возможность понять истинное назначение материальных благ. «Ими служить, через них показывать любовь! На Пасху священномученик Михаил (Накаряков) обходил дома бедняков и раздавал деньги, иной раз, говоря: «это на обувь», «это на подарки детям»», - сказал он.

«Как много силы духа, веры, надежды и любви нужно было, чтобы противостоять неверию в безбожные послереволюционные годы и пройти страшный путь бесконечных ссылок и лагерей. Евангельская благодать вдохновляла святых на добрые дела. Служение Богу не может быть без служения ближним», - подчеркнул священник.

В завершении отец Андрей напомнил, как нам вдохновиться на добрые дела. «Смотреть на наших святых. В невыносимых условиях, когда много что мешало – их руки служили ближним. Когда каждый шаг мог привести к тюрьме и страданию – их ноги утверждались в добре. Когда было уже больно и уже темно вокруг – они не изменяли Христу. А Он давал им свет и разум, силу и крепость», - подытожил он.