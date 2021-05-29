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Пресс-секретарь президента США Джен Псаки сообщила о приостановке двустороннего соглашения с Беларусью и подготовку санкций против режима Александра Лукашенко из-за задержания в Минске оппозиционера Романа Протасевича.

Согласно заявлению, будет прекращено действие Соглашения о воздушном сообщении с Беларусью от 3 декабря 2019 года, которое разрешает авиакомпаниям двух стран на взаимной основе совершать рейсы между двумя странами.

Также США решили возобновить санкции против предприятий Беларуси, которые ранее были сняты. Гражданам США будет запрещено заключать с ними какие-либо сделки и работать в их интересах.

Совместно с Евросоюзом США разрабатывают список адресных санкций против политиков в Беларуси, которые имеют отношения к коррупции, фальсификации выборов президента и задержанию Романа Протасевича.

«Мы принимаем эти меры вместе с нашими партнерами и союзниками, чтобы привлечь режим к ответственности за свои действия и продемонстрировать нашу приверженность чаяниям народа Беларуси», — заявила Псаки.
ForUm

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