также в разделеРелигия
Митрополит УПЦ рассказал о том, что значит предопределенность Богом судьбы человека 5
Глава РПЦЗ заявил, что, легализовав украинский раскол, Патриарх Варфоломей проявил безответственность перед православными 9
В Церкви утвердили документ о дисциплинарных наказаниях священников за церковные правонарушения 8
В Черкассах освящен новый храм УПЦ 9
В Полтаве православные волонтеры УПЦ передали подарки детскому реабилитационному центру 10
Спикер УПЦ назвал неразумной идею приезда в Киев Патриарха Варфоломея 10
Епископ УПЦ объяснил, что поможет преодолеть конфликты в семье 10
Епископ УПЦ рассказал, как выдержать испытание болезнью 10
В Черкассах верующие УПЦ отметили день памяти преподобномученика Макария и новомучеников Черкасских 7
В Харькове при поддержке УПЦ открыли Всеукраинскую выставку церковного искусства 10
Епископ УПЦ рассказал, в чем духовный смысл пророчеств 10
Епископ Румынской Церкви выразил поддержку канонической УПЦ 10
В Херсонской области УПЦ проведет конференцию по молодежному служению 9
В сети появился ресурс, посвященный святому Александру Невскому 19
В Винницкой епархии УПЦ опровергли сообщение о том, что храм в селе Гавришовка перешел в ПЦУ 14
В Церкви решат, какие профессии допустимы для священников 8
В интернете появился список православных летних лагерей УПЦ 9
Священник УПЦ рассказал, как новомученики в тюрьмах и на квартирах тайно совершали богослужения 12

Покаяние способно изменить человека, и он обретает веру.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на pravlife.org, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Церковный человек не фарисей и не святоша, а живой, ошибающийся человек, но искренне кающийся. Покаяние делает человека церковным», - отметил архиерей.

По словам владыки, церковный человек - это тот, кто нашел Бога, а значит, по-настоящему счастливый.

«Церковный человек - это человек, ответивший на призыв Господа: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Тот, в ком Господь Своими словами вызвал расположение к Себе; тот, кто был покорен Божьей любовью и осязал неизреченную силу Господню; тот, кто оставил все и пошел за Ним, может называться верующим», - напомнил митрополит Антоний.

Он объяснил, что верующий человек доверяет Богу и исполняет Его заповеди.

«Церковный значит Христов, раб Божий, добровольно и с доверием носящий Иго Христово, то есть евангельские заповеди, которые требуют самоотверженности, усилий и благодаря которым человек стяжает мир и спокойствие. Исполнение евангельских заповедей - кратчайший путь к кротости и смирению. И Божественная благодать снисходит на стяжающих их. Она меняет человека, его душу, его жизнь», - заключил митрополит Антоний.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги