Минивертолет Ingenuity Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) совершил уже шестой полет на Красной планете.

Как передает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе управления.

«На 91-й день на Марсе вертолет Ingenuity совершил свой шестой полет», - отмечается в сообщении.

Just keep flying 🚁#MarsHelicopter completed its 6th flight. Despite unexpected motion from an image processing issue, Ingenuity muscled through the final ~65 meters of its 215-meter journey, landed safely & is ready to fly again. The chief pilot explains https://t.co/533hn7qixk pic.twitter.com/IHkkjXaHDd — NASA JPL (@NASAJPL) May 27, 2021

Согласно полученным данным, первые 150 метров Ingenuity преодолел без проблем. Однако затем минивертолет начал раскачиваться, при этом он то набирал, то терял скорость. Такая ситуация была до конца полета.

Отмечается, что перед безопасной посадкой в ​​5 метрах от запланированного места бортовые сенсоры зафиксировали отклонение от запланированных показателей более чем 20 градусов и скачки энергопотребления.

По данным NASA, примерно на 54-й секунде полета в навигационной камере Ingenuity произошел сбой, из-за чего одна фотография потеряна, а остальные показывали неправильное время.

Марсоход Perseverance Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса прибыл на Марс 18 февраля, после почти 7 месяцев полета.

19 апреля NASA впервые в истории запустило летательный аппарат на Марсе - сверхлегкий минивертолет Ingenuity. Вертолет стоимостью 85 млн долл. стал первым летательным аппаратом, запущенным на другой планете.