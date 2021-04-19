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Первый полет вертолета на Марсе: в NASA назвали новую дату 22

NASA впервые в истории запустила летательный аппарат на Марсе для полета на планете - сверхлегкий мини-вертолет Ingenuity.

Как передает Укринформ, прямая трансляция происходила на Ютуб-канале NASA.

Вертолет успешно стартовал на Марсе после 3:30 утра по восточному поясному времени (13:30 по Киеву), но пройдет еще почти 3:00, прежде чем NASA получит первые данные.

Вертолет Ingenuity стоимостью 85 млн долл. станет первым летательным аппаратом на другой планете и первым на Марсе.

Ожидается, что он сделает очень короткий первый полет, достигнет высоты около 3 метров, а затем приземлится.

Напомним, первый испытательный полет беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе, который должен был состояться 11 апреля, перенесли
ForUm

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