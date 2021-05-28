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Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле с территории Армении позиций азербайджанских ВС в Нахичевани, в результате чего был ранен один военнослужащий.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Trend.

По данным минобороны Азербайджана, в ночь с 27 на 28 мая вооруженные силы Армении с нескольких направлений подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии у населенного пункта Ашагы Бузгов Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики.

В результате ранение получил азербайджанский военнослужащий Мурадов Эльхан Ильхам оглу.

Ранее Азербайджан сообщил о пресечении попытки разведывательно-диверсионной группы вооруженных сил Армении перейти границу двух стран, в результате чего обезврежены и взяты в плен шесть армянских военных. Официальный Ереван подтвердил факт пленения своих военных.

 
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