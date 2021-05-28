также в разделеРелигия
В Черкассах освящен новый храм УПЦ 7
Спикер УПЦ назвал неразумной идею приезда в Киев Патриарха Варфоломея 9
Епископ УПЦ объяснил, что поможет преодолеть конфликты в семье 10
Епископ УПЦ рассказал, как выдержать испытание болезнью 10
В Черкассах верующие УПЦ отметили день памяти преподобномученика Макария и новомучеников Черкасских 7
В Харькове при поддержке УПЦ открыли Всеукраинскую выставку церковного искусства 10
Епископ УПЦ рассказал, в чем духовный смысл пророчеств 10
Епископ Румынской Церкви выразил поддержку канонической УПЦ 10
В Херсонской области УПЦ проведет конференцию по молодежному служению 9
В сети появился ресурс, посвященный святому Александру Невскому 19
В Винницкой епархии УПЦ опровергли сообщение о том, что храм в селе Гавришовка перешел в ПЦУ 14
В Церкви решат, какие профессии допустимы для священников 8
В интернете появился список православных летних лагерей УПЦ 9
Священник УПЦ рассказал, как новомученики в тюрьмах и на квартирах тайно совершали богослужения 12
На Луганщине УПЦ передала стройматериалы для погорельцев в Сиротино 12
Епископ УПЦ на примере библейских героев рассказал о силе молитвы 10
В Херсоне верующие УПЦ передали подарки для детей с особыми потребностями 11
В Николаеве верующие УПЦ крестным ходом почтили память святого покровителя города 12

В Полтаве священники Украинской Православной Церкви и волонтеры передали благотворительную помощь воспитанникам Полтавского учебно-реабилитационного центра.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, волонтеры передали сладкие подарки для воспитанников центра, а также пообщались с директором центра Любовью Сичкарь и обсудили актуальные вопросы педагогики и волонтерства. Директор центра поблагодарила отца Андрея и всех неравнодушных за благотворительную помощь.

В этот же день волонтеры центра «Благо» передали благотворительную помощь в виде одежды и обуви пациентам Полтавской областной клинической психиатрической больнице им. Мальцева.

Как сообщалось ранее, сотрудники отдела благотворительности и социального служения Полтавской епархии УПЦ передали воспитанникам Центра социально-психологической реабилитации детей в городе Гадяч средства гигиены и продукты питания.

 

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1989 грн.
10
Теги