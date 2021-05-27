Румынские пограничники задержали на границе грузовик с 2850 единиц оружия и боеприпасов, он направлялся в Украину.
Об этом заявил министр внутренних дел Румынии Лючиан Боде, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на HotNews.ro.
Пограничная полиция в Исакче (Тулче) нашла 143 ящика с оружием. Это были 2850 новых пистолетов с патронами.
Оружие было спрятано в грузовике с мебелью, которым управлял гражданин Украины. Глава МВД заявил, что это «рекордный захват» контрабандного оружия.
Паромная переправа через Дунай «Орловка - Исакча» на границе с Румынией работает с августа прошлого года.
Она обеспечивает прямой выход с юга Одесской области в Евросоюз. Переправа сооружена в самом узком месте Дуная - ширина реки здесь не превышает 900 метров.
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