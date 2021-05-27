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Пророчества призваны не только для получения знаний о будущем, но для обретения духовной пользы и познания Бога.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Сегодня, да и раньше, среди христиан немало тех, кто увлекается различными пророчествами. Особенно популярны пророчества о последних временах. В соцсетях создаются группы и общества, которые тиражируют высказывания различных старцев и «старцев» о том, что ждёт человечество, и каждого человека в отдельности, в будущем», - отметил епископ Виктор.

Он подчеркнул, что многие христиане не только не получают пользу от чтения пророчеств, но и впадают в уныние и отчаяние.

Епископ Виктор призвал помнить слова святых отцов о духовном смысле и цели пророчеств.

«Цель пророчества - не просто знать будущее, но дать пользу для души. Святитель Иоанн Златоуст писал: «В древности пророчества изрекаемы были не для того, чтобы иудеи только узнавали будущее, но чтобы, узнав, получали отсюда пользу, чтобы от страха угроз они делались более благоразумными и от обещания благ более усердными к исполнению добродетели, познавая из того и другого и силу Божию, и попечение Его о них», - сказал архиерей.
ForUm

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