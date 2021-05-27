В Херсонской области, в Лазурном, с 31 мая по 4 июня состоится ХХ Всеукраинская конференция глав и представителей епархиальных отделов Украинской Православной Церкви по работе с молодежью.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, конференция будет посвящена итогам молодежной работы за 10 прошедших лет.

«На ХХ конференции традиционно будут рассматривать вопросы, злободневные для современного молодого человека. Вакцинация, постковидный синдром, исследования детской преступности и домашнего насилия; опыт организации учебного заведения в приходе; взаимодействие с молодежью в реабилитационных центрах; пастырская забота о детях с инвалидностью - эти и многие другие вопросы рассмотрят участники в течение четырех рабочих дней конференции», - отметили организаторы.

Форум священнослужителей и общественных деятелей, работающих с молодежью, за 10 лет стал площадкой для общения и обмена опытом молодежного служения представителей всех епархий Украинской Православной Церкви.

Первая конференция состоялась в мае 2011 года в селе Войково Згуровского района Киевской области. С тех пор мероприятия проходили на морском побережье: до 2014 года - в пригороде Севастополя Балаклаве, а затем в Бердянске, Коблево и поселке Лазурное на Херсонщине.