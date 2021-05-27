Начальник Управления внутренней безопасности ГФС в Днепропетровской области Евгений Алексеев, известный крышеванием конвертцентров, проведением незаконных оперативных действий и фабрикованием дел против местных политиков, продолжает терроризировать бизнесменов и рассчитывает на повышение по службе. Об этом пишет «Антикор».

По словам журналистов, вернувшись несколько лет назад по решению суда на должность начальника УВБ после позорного увольнения из органов (производства № 42017100000000215 по ч.2 ст.364, ч. 2 ст. 182 УК Украины; № 62020100000002389 по ч.2 ст.364 УК.), подполковник Алексеев начал собирать компромат на Геннадия Корбана, днепровских бизнесменов братьев Дубинских и мэра Днепра Бориса Филатова. Незаконные методы сбора информации применялись как в отношении самих этих персон, так и в отношении ближайших родственников, бизнеса и деловых партнеров.

Добытая таким образом информация использовалась местными силовиками и киевскими недоброжелателями влиятельных днепропетровцев для вредительства, информационных провокаций и создания всевозможных препятствий для ведения бизнеса и общественно-политической деятельности.

В итоге, против Корбана, братьев Дубинских, Филатова и связанных с ними лиц, было «сшито белыми нитками» несколько десятков уголовных дел. Но Корбан, Дубинские и Филатов были ему не по зубам, поэтому жертвами милицейского произвола становились в основном бизнесмены более мелкого калибра. Так, в рамках дела 32020100000000324 от 18.06.2020 открытого ГУ ГФС г. Киева по ч. 3 ст. 212 УК Украины, подчиненными Алексеева сфабриковали материалы, по которым Голосеевский районный суд г. Киева выдал санкции на проведение около 50 обысков, выемок и пр. «маски-шоу» в абсолютно не имеющих отношения к Корбану компаниях преимущественно банковского и финансового сектора.

После смены власти, вместе с подчиненными Алексеев продолжил «кошмарить» бизнес путем проведения процессуальных мероприятий без санкций, экспертиз и доказательств. Как отмечается в статье, кроме того, сотрудниками УВБ начала применяться новые схемы вымогательств с бизнеса, связанные с «выделением предприятий», т.е. с переходом имущества, прав и обязанностей юрлиц в процессе организационных изменений, а также с блокированием деятельности компаний из-за безосновательного включения в список «рисковых». Региональная комиссия ГНС оказалась буквально завалена письмами на включение предприятий в группу «рисковых» за подписью Алексеева. При этом, за всю свою подполковничью карьеру Алексеев не довел ни одного дела до предъявления обвинений в судах.

В ближайшее время Алексеев рассчитывает перейти на новую должность или пойти на повышение в рамках грядущего преобразования пресловутой налоговой милиции в новое «Бюро экономических расследований» - отмечает издание.