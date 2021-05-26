Смирение и молитва в глазах Божиих значат намного больше, чем различные дарования.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Когда читаешь в книге Бытия о том, как Лия и Рахиль рождали детей Иакову, то постоянно ловишь себя на мысли, что перед твоими глазами разворачивается настоящая драма. Иаков не любит Лию. И потому, что любит Рахиль, и потому, что скорее всего, Лия красавицей не была. Само имя Рахиль означает «овца», и она – очень красива. Красота ее, по мнению толкователей состояла, кроме общей красоты стана, в особой прелести и живости глаз, что на Востоке считается главным признаком красивой женщины», - размышляет епископ Виктор.

«Между тем, у Лии была болезнь глаз. Ее отец Лаван отмечает, что она «слаба глазами». И вряд ли речь здесь идет о плохом зрении. Скорее всего – о конъюнктивите или о какой-то другой заметной болезни. То есть, по человеческим меркам, Лии не на что было рассчитывать, и она могла замуж и не выйти. Но совершенно другой мерой меряет Господь», - продолжил епископ.

Владыка рассказал, что один из еврейских толкователей Священного Писания замечает, что «велика сила молитвы: она не только отменила эту судьбу, но и содействовала Лии выйти за праведника ранее Рахили».

«То есть, молитва Лии, ее смирение – выше и важнее красоты. Также, и в нашей жизни – скорби, переносимые с молитвой в смирении и без ропота, приносят духовные плоды, а внешнее благополучие и отсутствие проблем – никакой пользы не несут», - подчеркнул он.

В завершении архиерей отметил, что пример Лии показывает, что смирение и молитва в глазах Божиих значат намного больше, чем различные дарования. «Можно не блистать умом, не иметь каких-то выдающихся способностей, но трудом и упорством достичь серьезных результатов. А можно быть одаренным, но из-за лености и гордыни не получить ничего», - подытожил епископ Виктор.