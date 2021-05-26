Государственное бюро расследований проводит обыски и изъятие служебных документов в офисе Федерации профсоюзов Украины (Дом профсоюзов).

Об этом сообщается на сайте федерации.

Следственные действия начались 26 мая в 9:30.

По данным ФПУ, обыски в частности проходят в кабинете избранного 25 мая на съезде главы федерации Григория Осового, а также в правовом и имущественном департаментах.

Сообщается, что пока никаких обвинений предъявлено не было.