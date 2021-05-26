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В Херсоне духовенство Украинской Православной Церкви передало подарки для детей с особыми потребностями.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavie.ks.ua, глава отдела по социальному служению Херсонской епархии иеромонах Афанасий (Бурдюх) встретился с руководителем инициативной группы детских специалистов дефектологов - волонтеров воскресной школы Свято-Духовского кафедрального собора.

В преддверии Дня защиты детей для малышей, с которыми работают православные волонтеры, были переданы интерактивные детские игрушки, специально разработанные и изготовленные для помощи в развитии способностей и интереса ребенка к самореализации и самовоспитанию.

Как сообщалось ранее, в Хмельницкой области в селе Каштановка на берегу реки Днестр с 22 июня открывается детский православный лагерь «Шанс».

Главной целью лагеря является знакомство детей с основами православной веры, формирование представлений о смысле и содержании веры, жизни в Церкви.
ForUm

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