В Николаеве в день памяти небесного покровителя города – святителя Николая Чудотворца состоялся крестный ход верующих Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, молитвенное шествие возглавили митрополит Николаевский и Очаковский Питирим и епископ Новобугский Варнава.

Верующие прошли от Николаевской соборной церкви и кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы к памятнику святителю Николаю, Николаевскому храму, поклонному кресту в честь 2000-летия Рождества Христова и к памятнику адмиралу Макарову и вернулись в Николаевскую церковь.

Весь крестный ход церковнослужители несли большую икону святителя Николая Чудотворца. Верующие пели тропарь Пасхи и другие церковные песнопения.

В местах остановок читалось Евангелие и пелось величание святому.

Как сообщалось ранее, в Харькове 1 июня в день памяти новомучеников и исповедников Слободского края и Международный день защиты детей Украинская Православная Церковь проведет крестный ход.