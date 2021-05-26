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В Николаеве в день памяти небесного покровителя города – святителя Николая Чудотворца состоялся крестный ход верующих Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, молитвенное шествие возглавили митрополит Николаевский и Очаковский Питирим и епископ Новобугский Варнава.

Верующие прошли от Николаевской соборной церкви и кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы к памятнику святителю Николаю, Николаевскому храму, поклонному кресту в честь 2000-летия Рождества Христова и к памятнику адмиралу Макарову и вернулись в Николаевскую церковь.

Весь крестный ход церковнослужители несли большую икону святителя Николая Чудотворца. Верующие пели тропарь Пасхи и другие церковные песнопения.

В местах остановок читалось Евангелие и пелось величание святому.

Как сообщалось ранее, в Харькове 1 июня в день памяти новомучеников и исповедников Слободского края и Международный день защиты детей Украинская Православная Церковь проведет крестный ход.

 
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