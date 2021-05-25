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Лидеры Европейского союза договорились расширить экономические санкции против Беларуси. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита ЕС, передает Радио Свобода.

В санкционный список будут внесены новые люди и организации, причастные к инциденту с вынужденной посадкой самолета ирландской компании Ryanair в Минске 23 мая.

Корреспондент DW на саммите ЕС сообщил, что участники встречи обсуждали замораживание активов и ограничения на поездки для лиц, подпадающих под санкции, а также возможность исключить Беларусь из международной банковской системы SWIFT.

Ранее страны-члены Европейского союза ввели запрет на использование белорусской авиацией воздушного пространства всех 27 государств ЕС. В официальном заявлении они призвали авиаперевозчиков ЕС избегать перелетов над территорией Беларуси.

ЕС также требует от Беларуси немедленно освободить задержанного белорусского активиста Романа Протасевича и гражданку России Софию Сапегу и расследовать инцидент с вынужденной посадкой самолета в Минске.

Санкционные списки по Беларуси Евросоюз публиковал уже трижды - 2 октября, 6 ноября и 17 декабря 2020. Всего в них входят 55 белорусских граждан, в частности Александр Лукашенко. Сейчас готовится четвертый пакет санкций.
ForUm

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