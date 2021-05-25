Оболонская окружная прокуратура Киева объявила обвинительный приговор жителю Полтавы за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 153 УК Украины.

Инциденты произошли 03.03.2019 и 31.03.2019 в женских уборных торгового супермаркета на Оболони, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Мужчина в медицинской маске врывался в кабинку к женщинам, заранее открыв ее извне, и с помощью физического насилия совершал насильственные действия сексуального характера.

В июне 2019 по результатам предварительного расследования обвинительный акт в отношении указанного лица был направлен в Оболонский районный суд Киева.

Судебное разбирательство проводилось в закрытом судебном заседании с целью предотвращения разглашения подробностей совершенных деяний.

Обвиняемый свою вину в предъявленном обвинении не признал, несколько раз менял тактику своей защиты. После исследования доказательств мужчина уже не оспаривал своего присутствия в местах событий, однако сообщил суду, что совершал указанные действия в шутку, то есть совершение насильственных действий сексуального характера не признал.

По принципиальной позиции Оболонской окружной прокуратуры города Киева вина обвиняемого доказана, доказательства признаны надлежащими и допустимыми.

Приговором Оболонского районного суда города Киева от 24.05.2021 мужчина признан виновным в инкриминируемых преступлениях, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Также судом удовлетворено гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного морального вреда на сумму 30 тыс. грн каждой.

Пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец уточнила в комментарии, что «сексуальное насилие, в котором он признан виновным, заключается в совершении любых насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело, без добровольного согласия потерпевшей. В данном случае это было касание».