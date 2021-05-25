Заявления Синода ПЦУ о якобы регулярных захватах их храмов со стороны прихожан УПЦ являются очередной манипуляцией.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом заявил глава Юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов.

Священник отметил, что в своем заявлении от 24 мая Синод ПЦУ не указал ни одного случая захвата их храма прихожанами УПЦ, так как их попросту нет. А как раз то, что они пытаются выдать за «переход общины в ПЦУ» фактически и юридически является захватом.

Глава юротдела УПЦ напомнил, что во время так называемых «переходов» за это решение голосуют не прихожане, а жители того населенного пункта, где находится храм, но которые не являются членами религиозной общины.

«Сегодня решения (о переходе – ред.) принимаются на территориальных сборах при участии лиц, которые не имеют никакого отношения к религиозной общине УПЦ. Это говорит о том, что никакого перехода не было, так как голосовали не прихожане, а люди, которые называют себя членами религиозной общины только потому, что просто живут в этом населенном пункте», - отметил протоиерей Александр Бахов.

В доказательство отсутствия переходов глава Юротдела УПЦ указал на то, что после такого решения в населенном пункте появляется совсем новая община, с другими членами, тогда как лишенная имущества продолжает свою деятельность, строит новый храм и т.п.

«И те приходы УПЦ, которые, по мнению ПЦУ, куда-то перешли, они дальше продолжают свое существование, они строят новые храмы вместо захваченных, молятся там. Если бы приход куда-то бы перешел, то кто же тогда остался без храма и вынужден был строить себе новый?», – подчеркнул отец Александр.

Глава Юротдела УПЦ рассказал, что попытки защитить интересы ставших жертвами рейдеров общин УПЦ в заявлении синода ПЦУ называют «систематическим давлением» на их приходы. «Получается, что у нас захватывают храм, а когда мы пытаемся его защитить, нас вдруг обвиняют в рейдерстве? Эти действия ПЦУ сродни деятельности «черных нотариусов», которые забирают у людей мошенническим путем квартиры, а попытки реальных хозяев защитить свое имущество называют рейдерством. Все перевернули с ног на голову, создавая новые манипуляции в информационном поле», – подытожил протоиерей Александр Бахов.