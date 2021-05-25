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С сегодняшнего дня до 1 июня в Киевской области на двух международных трассах, где строятся транспортные развязки, - М-05 Киев-Одесса и М-06 Киев-Чоп частично будут закрыты полосы для движения автотранспорта, сообщает пресс-служба Укравтодора.

Отмечается, что сейчас строительство двух развязок находится на этапе, когда необходимо использовать тяжелую строительную технику: краны, экскаваторы, буровые установки.

Так на трассе М-06 Киев-Чоп км 21 +767 (Стоянка) – левый проезд в направлении Киева закрыт на период с 25 мая (с 6:00) до 1 июня (17:00).

Движение будет осуществляться по одной полосе в обоих направлениях по правой части дороги (в направлении Львова).

В этот период будут проведены работы по установке временной металлической опоры на тяжелом бетонном фундаменте со стороны разделительной полосы и края обочины с последующей установкой на них металлических балок формообразователем.

На трассе М-05 Киев-Одесса км 15 +390 с. Чабаны с 25 мая (с 6:00) до 1 июня (17:00) закрыт правый проезд в направлении Одессы.

Движение автотранспорта будет осуществляться по одной полосе по левой части (в направлении Киева).

Строительство этой развязки на этапе устройства буронабивных свай на эстакаде за пределами проезжей части, и для выполнения этого вида работ, тяжелую дорожную технику необходимо разместить на проезжей части.

На период ограничения движения, подрядчиком будут установлены предупредительные временные знаки.
ForUm

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