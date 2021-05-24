также в разделеРелигия
В Винницкой епархии УПЦ опровергли сообщение о том, что храм в селе Гавришовка перешел в ПЦУ 8
В Церкви решат, какие профессии допустимы для священников 8
В интернете появился список православных летних лагерей УПЦ 7
Священник УПЦ рассказал, как новомученики в тюрьмах и на квартирах тайно совершали богослужения 9
На Луганщине УПЦ передала стройматериалы для погорельцев в Сиротино 11
Епископ УПЦ на примере библейских героев рассказал о силе молитвы 10
В Херсоне верующие УПЦ передали подарки для детей с особыми потребностями 11
В Николаеве верующие УПЦ крестным ходом почтили память святого покровителя города 12
Управделами УПЦ встретился с почетным президентом Ассоциации конгрессменов США 10
Митрополит Антоний рассказал, каких людей не стоит поддерживать похвалой 10
Епископ УПЦ рассказал о важности быть рассудительным 10
В Харькове в честь мучеников Слобожанщины пройдет крестный ход 25
На Харьковщине освятили летний храм и купальню на месте обретения чудотворной иконы Богородицы 11
Глава Юротдела УПЦ дал оценку заявлению ПЦУ о «захвате» их храмов 11
Велопаломники УПЦ с 1 по 4 июня преодолеют 450 километров из Киева к Почаевской лавре 7
Митрополит УПЦ рассказал, как Священное Писание учит относиться к другим народам 20
На Хмельнитчине УПЦ откроет православный детский лагерь 25
Верховный Суд отклонил иск ПЦУ о выселении семей священников УПЦ на Ровенщине 13

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил Святейшего Патриарха Кирилла с днем небесного покровителя.

Фото: архив patriarchia.ru

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Предстоятель Русской Православной Церкви в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия отмечает день своего тезоименитства.

«Ваше Первосвятительское служение, озаренное силой Божественной благодати, укрепляется молитвенным заступничеством Вашего святого покровителя, явившего своей богобоязненной жизнью непоколебимую стойкость в вере и путь праведности на земле. Следуя его яркому примеру, Вы, Ваше Святейшество, ревностно созидаете Православную веру в сердцах и душах Вашей многочисленной паствы», – сказано в поздравительном адресе.

Предстоятель Украинской Православной Церкви пожелал Патриарху Кириллу крепости сил и помощи Божией в Патриаршем служении.

«Пусть Всемилостивый Господь молитвенным предстательством Вашего Небесного покровителя укрепит Вас в дальнейших трудах на благо Святой Своей Церкви, сохраняя Вас в добром здравии, мире и благоденствии на многая лета», – сказал Митрополит Онуфрий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
13
Теги