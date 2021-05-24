В Днепропетровской области Служба безопасности Украины заблокировала схему выдачи медицинских справок о якобы отсутствии антигена SARS-CoV-2, сообщает пресс-центр СБУ.

Организовали сделку медработники одного из областных учреждений. Масштабная выдача подделок могла спровоцировать распространение заболеваемости COVID-19.

По данным предварительного следствия, чиновник одного из медицинских учреждений Днепропетровского региона совместно с представителями туроператоров внедрил схему выдачи фальсифицированных справок об отрицательном результате ПЦР-тестов на COVID-19. Заказчики планировали выехать за границу или посетить санаторно-курортные учреждения в Украине.

Справки выдавались без проведения обследования пациента и соответствующих анализов. Инфицированный человек имел возможность свободно получить медицинскую справку. Стоимость одной справки у «дельцов» колебалась до 1 тыс. Грн, в зависимости от срочности ее получения.

По оперативным данным спецслужбы, противоправная схема существовала с начала года, в день выдавалось в среднем 5 поддельных справок. Правоохранители разоблачили медицинского работника во время передачи заказчику 8 справок с отрицательными результатами тестов для лиц, у которых даже не отбирался биоматериал для проведения тестирования.

В рамках уголовного производства по ст. 366 (служебный подлог) и ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины организатору сообщено о подозрении.

Устанавливаются другие лица, возможно причастные к незаконной сделки, а также все граждане, которые воспользовались нелегальными услугами медработника.