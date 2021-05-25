Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры направил в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт по обвинению депутата Киевского городского совета – бывшего секретаря земельной комиссии и его сообщника в незаконном завладении земельными участками в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба САП.

Как уже сообщалось, в ходе досудебного расследования было установлено, что в течение 2008-2014 годов обвиняемый, находясь на должности секретаря комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений, незаконно завладел 6 участками в Голосеевском районе Киева общей стоимостью более 2,5 млн гривен, которые находились в коммунальной собственности общины столицы.

Согласно преступной схеме, депутат на основании поддельных заявлений инициировал выделение вышеуказанных участков лицам, копии документов которых удавалось получить его брату (односельчанам). В дальнейшем он изготавливал протоколы рассмотрения этих вопросов на заседании земельной комиссии, соответствующие проекты решений Киевсовета и лично голосовал за принятие этих решений.

Также установлено, что были подделаны документы за подписью приобретателей земельных участков, которые составлены при изготовлении технической документации по приватизации земли.

Уже после этого брат подозреваемого убеждал получателей выдать на его имя доверенности на представление их интересов, по которым в порядке передоверия выдал доверенности на имя помощницы депутата.

На основании этих доверенностей помощницей подозреваемого заказывалась регистрация права собственности на землю за приобретателями и осуществлялось распоряжение земельными участками.

При этом ни один из формальных владельцев не только не пользовался полученной землей, но даже не знал, что стал ее владельцем.

21 мая 2021 обвинительный акт по ч. 5 ст. 191, ч.ч. 3, 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу.

В САП отметили, что указанный обвинительный акт уже был направлен в ВАКС в июне 2019 года. Однако в сентябре 2020 коллегия судей ВАКС вернула обвинительный акт прокурору, учитывая то, что ч. 4 ст. 358 была определена как проступок, а подготовительное заседание к тому времени не было завершено.