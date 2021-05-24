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В Украине за год карантина уровень образования упал на 8%. Министр образования Украины Сергей Шкарлет считает, что это не критично.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, минимум раз в два месяца Государственная служба качества образования делает мониторинги относительно качества и наличия остаточных знаний после изучения той или иной части образовательной программы.

В сравнении с декабрьским мониторингом качество и уровень дистанционного образования на 10-15% улучшилось и сейчас составляет 70-75%, сообщил министр.

«В целом мы примерно на 8% процентов оцениваем падение качества, но это на самом деле не критично. Мы понимали, что качество образования в любом случае будет падать», - сообщил Шкарлет изданию.

По его словам, это зависит прежде всего от первоначальных навыков и того, что заложила семья ребенку.
ForUm

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