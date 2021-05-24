Сегодняшняя украинская наука в состоянии сделать вакцину от коронавируса. Львовские ученые ближе всего к этому.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина министр образования Украины Сергей Шкарлет.

На вопрос о том, способны ли украинские ученые сделать вакцину от коронавируса, министр ответил: «Абсолютно, в состоянии».

«Недавно как раз мы общались с Владимиром Зеленским и коллегами из Минздрава. Я знаю о нашем прототипе вакцин очень много из первых уст, и в том, что наши ученые могут это сделать - не сомневаюсь», - сказал Шкарлет.

По его словам, Украина также может произвести вакцину не только от коронавируса, но и от туберкулеза и других болезней.

«Мы же над этим работали и способны это сделать. Но да, надо новое оборудование», - отметил глава МОН.

Американская компания готова финансировать в очень серьезных суммах, инвестиции фармацевтических компаний, компаний, связанных с разработкой лекарств, которые готовы инвестировать в Украину для создания центров, добавил он.