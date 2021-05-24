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Человеческое тело после грехопадения Адама стало склонным к болезням, но недопустимо считать любую болезнь наказанием за грехи.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Очень часто среди людей верующих встречается мысль, что любая болезнь - это либо наказание, либо попущение Божие за какие-то грехи, совершенные человеком. В онтологическом смысле в этом утверждении есть рациональное зерно, так, как если бы не грех Адама, то никаких болезней не было бы вообще. Но вот на уровне личностном ситуация выглядит не так однозначно», - объяснил епископ Виктор.

Владыка напомнил, что в Синаксарии (пояснительном тексте о празднике – ред.) встречаются слова, которые в переводе звучат так: «Впрочем, не всякая немощь бывает от грехов, но и от естественного недуга, и от многоядения, и от небрежения, и от иных причин».

«Понятно, что опосредованно все эти причины - тоже следствие греха (кроме, разве что, «естественного недуга»). Но, вместе с тем, Церковь четко указывает, что кроме греха есть и другие причины болезни. Поэтому, данное замечание Синаксария можно рассматривать и в контексте более бережного отношения к здоровью, а также как некое предостережение - не надо видеть в каждом больном человеке великого грешника. В конце концов, и среди святых многие болели», - отметил епископ Виктор (Коцаба).
ForUm

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