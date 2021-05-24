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На Херсонщине в поселке Белозерка освящен новый храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Херсонской епархии, чин великого освящения храма и Божественную литургию совершил митрополит Херсонский и Таврический Иоанн (Сиопко).

Храм в честь иконы Богородицы «Неувядаемый цвет», апостола Андрея Первозванного и благоверного князя Даниила – это новый нижний храм прихода УПЦ в Белозерке. Основной храм освящен в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского.

За богослужением молились администрация, воспитатели и воспитанники местного дошкольного учебного учреждения.

В завершение службы состоялся крестный ход. Потом архиерей поздравил всех собравшихся с важным днем в жизни их приходской общины – освящением храма, поблагодарил всех труждающихся и благодетелей и пожелал мира и согласия всем молящимся в нем. 

Местному детсаду митрополит Иоанн передал мягкие игрушки для детей и оргтехнику.
ForUm

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