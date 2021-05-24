В Европарламенте назвали задержание белорусского оппозиционного блогера и активиста Романа Протасевича во время принудительной посадки в Минске самолета Ryanair «шокирующей эскалацией, которая требует решительного ответа со стороны ЕС».

Как передает Укринформ, об этом говорится в совместном заявлении председателя делегации Европарламента по связям с Минском Роберта Бедроня, постоянного докладчика Пятраса Ауштрявичюса и председателя комитета по иностранным делам Дэвида Макаллистера.

В заявлении подчеркивается необходимость в срочном порядке приступить к реализации четвертого пакета санкций против должностных лиц, причастных к фальсификации выборов и последующим нарушения прав человека в Беларуси, включая преследование независимых журналистов и блогеров.

Авторы заявления призвали рассмотреть эту ситуацию председателя Евросовета Шарля Мишеля, представителей стран-членов ЕС, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в ходе саммита Евросоюза, которое состоится в понедельник, 24 мая.

В заявлении также содержится призыв к Европейской службе внешних связей (EEAS) и диппредставительству ЕС в Беларуси взять ситуацию с Протасевичем под контроль, «предложить ему любую поддержку, в которой он может нуждаться», и добиваться его скорейшего освобождения.

Как ранее сообщал ForUm, 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Около 21:40 самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, приземлился без шести пассажиров на борту.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Украина требует от белорусских властей немедленно освободить Протасевича.