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Снимать санкции США с Ирана еще рано, поскольку страна не выполнила все необходимые для этого шаги.

Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Иран, я думаю, знает, что ему нужно сделать, чтобы вернуться к соблюдению требований в ядерной отрасли. Мы еще не видели готов и желает ли Иран принять решение о том, что он должен сделать», - сказал Блинкен, напомнив, что для снятия санкций эта страна должна выполнить свои ядерные обязательства.

При этом он отметил прогресс в переговорах по этому поводу. По его словам, обе стороны могут вернуться к первоначальному соглашению.

В предстоящие дни состоится пятый раунд переговоров между Ираном и США, в котором обе стороны обсудят, что нужно сделать для снятия санкций.

«Мы сможем использовать это в качестве основы, чтобы посмотреть, как совершить соглашение потенциально более длительное и сильное, а также заняться этими другими вопросами, будь то поддержка Ираном терроризма... Его дестабилизирующая поддержка различных марионеток по всему Ближнему Востоку», — сказал Блинкен.

Как сообщалось, СВПД - международное соглашение по ядерной программе Ирана, которое было подписано в Вене 14 июля 2015 года Ираном, постоянными членами Совета Безопасности ООН - США, РФ, Китаем, Францией, Великобританией, а также Германией и ЕС.

В мае 2018 года Президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из этого соглашения и восстановления санкций против Ирана, что повлекло приостановление выполнения Ираном обязательств по имплементации соглашения.

Новая Администрация Президента США Джо Байдена выразила намерение вернуться к выполнению СВПД. ЕС считает СВПД одной из основ мировой архитектуры ядерного нераспространения.
ForUm

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